Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Об этом сообщает "РИА-Новости".
Судья столичного района Южное Медведково признала политика виновным в клевете на ветерана.
"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)", - начала оглашать решение судья Вера Акимова.
Суд приговаривает Навального к штрафу, его размер будет оглашен позднее.
Навальный вину не признал, пояснил, что дело в отношении его возбуждено незаконно, это политическое преследование. Он добавил, что его слова - это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативные отношение.
Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Уголовное дело было возбуждено после того, как политик в июне прокомментировал в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции.
Из-за ареста и приговора Навальному в России проходят массовые протесты. Ранее в Кремле прокомментировали массовые задержания в России.
Акции проходили несколько дней и сопровождаюлись жесткими задержаниями. Всего на протестах задержаны тысячи людей.
Отметим, Министерство иностранных дел Украины сделало заявление из-за подавления протестов в России. Украина призывает ввести санкции против Российской Федерации.