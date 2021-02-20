Навальному винесли вирок у ще одній справі

Суддя столичного району Південне Медведково визнала політика винним у наклепі на ветерана.

"Навальний вчинив злочин, передбачений статтею 128.1 КК РФ (наклеп)", - почала оголошувати рішення суддя Віра Акімова.

Суд присуджує Навального до штрафу, його розмір буде оголошено пізніше.

Навальний вину не визнав, пояснив, що справу стосовно нього порушено незаконно, це політичне переслідування. Він додав, що його слова - це не факти, вони стосуються всіх, хто знявся в ролику і висловлюють його негативні ставлення.

Навального звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 128.1 КК (наклеп). Кримінальну справу було порушено після того, як політик в червні у Twitter прокоментував ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції.