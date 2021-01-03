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В Украине 4576 новых случаев СOVID-19

Новина українською → Украина, Воскресенье 03 января 2021 08:51
В Украине 4576 новых случаев СOVID-19 Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев СOVID-19. Среди заболевших 172 медицинских работника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021 года. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 1306 человек; летальных случаев - 123", - говорится в сообщении.

При этом выздоровели 6250 украинцев.

За сутки осуществили 14 576 тестирований: методом ПЦР - 12362, методом ИФА - 2214.

За все время пандемии в Украине заболело 1 074 093 человека и выздоровели 728 865 человек. Количество летальных случаев составляет 18 854;

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370)", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине обнаружили 5038 новых случая коронавируса за 1 января. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.

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