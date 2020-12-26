В мире уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом

В мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 29 миллионов в США и Индии.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего случаев за время пандемии в США - 18,8 миллиона, на втором месте Индия - 10,2 миллиона, на третьем Бразилия - почти 7,5 миллиона случаев.

Больше миллиона случаев заражения в мире имеют 18 стран. Среди них и Украина с 1,05 миллиона случаев.

Также от коронавируса в мире умерли 1,75 миллиона человек.

Напомним, на утро 26 декабря выявлено еще 7 709 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 5 000 пациентов.

Кроме этого, первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутация коронавируса подтвердилась у четырех человек.