В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса

Фото: на выходных падает число выявленных пациентов с COVID-19 (РБК-Украина)

На утро 26 декабря выявлено еще 7 709 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 5 000 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также сообщается, что за сутки госпитализировали 2 888 человек, зафиксировано 121 летальный случай. Также в лабораториях сделали 31 482 тестирований: методом ПЦР - 24 621, методом ИФА - 6 861.

За время пандемии в Украине:

заболели - 1 019 876 человек;

выздоровели - 651 917 человек;

летальных случаев - 17 702;

проведено ПЦР-тестов - 5 453 446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Фото: ситуация с коронавирусом (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Кабинет министров хочет предложить иностранным фармкомпаниям доставлять вакцину самолетом "Мрия". Ожидается, что это может помочь ускорить получение вакцины Украиной.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина будет платной для тех, "кто может себе это позволить".