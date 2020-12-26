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Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Испании и Швеции

Новина українською → Мадрид, Стокгольм, Суббота 26 декабря 2020 15:42
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Испании и Швеции Фото: случаи нового COVID-19 выявили в Испании и Швеции (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутация коронавируса подтвердилась у четырех человек.

Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что не менее четырех случаев подтвердили в Мадриде, также проверяются образцы еще трех человек с подозрением.

"Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь", - заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.

Также сообщается, что трое заболевших - это отец, мать и сестра молодого человека, который прибыл в четверг из Британии. При этом о наличии нового штамма у него неизвестно.

В то же время Министерство здравоохранения Швеции заявляет о первом случае нового COVID-19. Как пишет Reuters, мужчина прибыл из Британии и сдал положительный тест.

По словам представителя министерства Сары Байфорс, после прибытия в Швецию мужчина находится в изоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом, у зараженного легкая форма заболевания.

Кроме того, в Японии обнаружили случаи заражения новым типом COVID-19.

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