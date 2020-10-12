В Беларуси задержали более 700 участников воскресных протестов

В Беларуси за вчера, 11 октября, силовики задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, участие в акциях протестов приняли 11 тысяч человек. При этом большинство людей вышли в Минске.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", - сообщили в МВД.

При этом силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске против демонстрантов силовики применили перцовый газ и светошумовые гранаты, хотя ранее правоохранители отрицали факт применение спецсредств.

Отметим, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек.

В свою очередь белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране.