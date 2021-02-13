В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.
Об этом свидетельствуют данные Volcanodiscovery.com.
По данным сайта, подземный толчок произошел около 16:07 по киевскому времени. Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима.
Местные метеорологи объявили об угрозе цунами в результате землетрясения, но в целом разрушений от него не ожидают.
Известно, что землетрясение ощущалось в около 10 префектурах, включая столицу Токио. Ожидаются и афтершоки.
Также отмечается, что примерно в этом регионе произошло сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года. Тогда в результате толчков магнитудой 9.0 - 9.1 погибли более 15 тысяч человек, а ущерб от разрушений оценили в 309 миллиардов долларов.
Сегодня сообщалось, что на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.