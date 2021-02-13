ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами

Новина українською → Япония, Суббота 13 февраля 2021 16:46
В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами Фото: озеро Акимото, неподалеку Фукусимы (flickr.com/188045646@N04)
Автор: Роман Тверденко

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.

Об этом свидетельствуют данные Volcanodiscovery.com.

По данным сайта, подземный толчок произошел около 16:07 по киевскому времени. Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима.

В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами

Местные метеорологи объявили об угрозе цунами в результате землетрясения, но в целом разрушений от него не ожидают.

Известно, что землетрясение ощущалось в около 10 префектурах, включая столицу Токио. Ожидаются и афтершоки.

Также отмечается, что примерно в этом регионе произошло сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года. Тогда в результате толчков магнитудой 9.0 - 9.1 погибли более 15 тысяч человек, а ущерб от разрушений оценили в 309 миллиардов долларов.

Сегодня сообщалось, что на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Япония землетрясение
NEWS
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир