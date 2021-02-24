UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Меркель пока против поблажек для вакцинированных от коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока против поблажек для людей, которые получили прививку от коронавируса. Однако она не исключает, что такие поблажки могут появиться в будущем.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

"Пока количество вакцинированных людей гораздо меньше, чем тех, кто ждет вакцинации, государство не должно по-разному относиться к обеим группам", - пояснила канцлер.

Меркель отметил, что сначала следует объяснить немцам, что вакцинированные от коронавируса люди - уже не заразны. Она добавила, что вполне могут существовать специальные правила для вакцинированных людей в компаниях.

Сама Меркель пока не планирует прививаться от коронавируса, ведь хочет сделать это в рамках плана вакцинации, когда придет ее очередь. Канцлер также еще раз выступила против введения обязательной вакцинации.

"Я не советую этого. Мы пообещали, что обязательной вакцинации не будет. Я не думаю, что это нужно, учитывая высокую готовность к вакцинации", - отметила она.

Напомним, сегодня Меркель заявила, что в Германии сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса.

Добавим, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для вакцинированных людей в Украине будут снимать карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияАнгела МеркельвакцинацияКарантинКоронавирус
Читайте также
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
В Литве продлили карантин еще на месяц
Прогноз погоды