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Меркель поки проти поблажок для вакцинованих від коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки що проти поблажок для людей, які отримали щеплення від коронавірусу. Однак вона не виключає, що такі поблажки можуть з'явитися в майбутньому.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

"Поки кількість вакцинованих людей набагато менша, ніж тих, хто чекає вакцинації, держава не повинна по-різному ставитися до обох груп", - пояснила канцлер.

Меркель зазначило, що спочатку слід пояснити німцям, що вакциновані від коронавірусу люди - вже не заразні. Вона додала, що цілком можуть існувати спеціальні правила для вакцинованих людей в компаніях.

Сама Меркель поки що не планує щеплюватися від коронавірусу, адже хоче зробити це в рамках плану вакцинації, коли надійде її черга. Канцлер також ще раз виступила проти запровадження обов'язкової вакцинації.

"Я не раджу цього. Ми пообіцяли, що обов'язкової вакцинації не буде. Я не думаю, що це потрібно, враховуючи високу готовність до вакцинації", - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні Меркель заявила, що в Німеччини зараз спостерігається вже третя хвиля коронавірусу.

Додамо, на початку лютого президент України Володимир Зеленський говорив, що для вакцинованих людей в Україну будуть знімати карантинні обмеження.

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Новини України ГерманияАнгела МеркельвакцинаціяКарантинКоронавірус
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