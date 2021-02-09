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Как коронавирус впервые передался человеку: у ВОЗ есть четыре гипотезы

Автор: Анастасия Рокитна

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятным.

Об этом сообщает Sky News.

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от летучей мыши.

Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Напомним, ВОЗ сделала заявление о возможном происхождении коронавируса. По ее данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.

Также в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане.

Ранее в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

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