Как коронавирус впервые передался человеку: у ВОЗ есть четыре гипотезы

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Утечку из лаборатории называют маловероятным.
Об этом сообщает Sky News.
от летучей мыши.
Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".
Напомним, ВОЗ сделала заявление о возможном происхождении коронавируса. По ее данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.
Также в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане.
Ранее в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.