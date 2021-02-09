Як коронавірус вперше передався людині: у ВООЗ є чотири гіпотези

Перша гіпотеза - людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана. ВООЗ рекомендує подальші дослідження.

Друга гіпотеза - перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.

Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти, "що виступають в якості поверхні для передачі вірусу людині". Це також вимагає подальших досліджень.

Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".