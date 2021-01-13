ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Майк Пенс выступил против отстранения Трампа

Новина українською → США, Среда 13 января 2021 04:20
Майк Пенс выступил против отстранения Трампа Фото: Майк Пенс (instagram.com/mikepence)
Автор: Даша Харченко

Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.

Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Пенса, применение 25-ой поправки в данном случае "создало бы ужасный прецедент".

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров – ред.) задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме.

Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Напомним, представители Демократической партии на фоне беспорядков в США призывали вице-президента Майка Пенса принять меры для отстранения действующего президента Дональда Трампа. В частности, его просили задействовать 25-ю поправку к конституции.

12 января Дональд Трамп провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. У них состоялся "хороший разговор".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Майк Пенс
NEWS
Степанов выступает за продление локдауна после 24 января
РБК-Украинаинформационное агентство Степанов выступает за продление локдауна после 24 января
DAILY
Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19