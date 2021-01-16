Количество жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек

Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек.

Всего в мире диагностировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, США.



Больше всего умерших от COVID-19 в: США (389 581); Бразилии (207 095); Индии ( 151 918); Мексике (137 916); Великобритании (87 448); Италии (81 325);Франции (69 452).



РБК-Украина писало, что по последним данным в странах Европы зарегистрировано 5 721 новый летальный случай от коронавируса за сутки. В частности в Украине - 166.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, за вчера сделали 49 596 тестов на коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.