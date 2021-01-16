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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2 млн осіб

Автор: Даша Харченко

Кількість летальних випадків від коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони людей.
Всього у світі діагностовано понад 93 млн випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса, США.

Найбільше померлих від COVID-19 в: США (389 581); Бразилії (207 095); Індії ( 151 918); Мексиці (137 916); Великобританії (87 448); Італії (81 325);Франції (69 452).

РБК-Україна писало, що за останніми даними в країнах Європи зареєстровано 5 721 новий летальний випадок від коронавірусу за добу. Зокрема в Україні - 166.

За минулу добу в Україні виявили 8199 нових випадків COVID-19, за вчора зробили 49 596 тестів на коронавірус. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

Нагадаємо, комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

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