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В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID при международных поездках

Новина українською → Женева, Пятница 15 января 2021 19:11
В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID при международных поездках Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Греции предложил создать единый для ЕС сертификат вакцинации от коронавируса. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.

Добавим, что Еврокомиссия считает "хорошей идеей" создание единого сертификата вакцинации от коронавируса для Евросоюза.

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