Китайские чиновники и "телохранитель Кадырова": кто попал под новые санкции ЕС

Европейский союз сегодня ввел новые санкции за нарушение прав человека . Под ограничения попали китайские чиновники, причастные к геноциду уйгуров, а также чеченские - за преследование представителей ЛГБТ.

Об этом говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

В части санкций против России под ограничения попали ответственные за преследование ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне. Это командир спецотряда "Терек" и замглавы правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого называют неофициальным телохранителем главы Чеченской республики Рамзана Кадыров.

Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Кроме преследования ЛГБТ, его обвиняют в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других нарушениях прав человека.

Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС и запрет на въезд.

В списке также фигурируют несколько чиновников китайской провинции Синьцзян, которые обвиняются в преследовании мусульман-уйгуров; представителей ливийского ополчения за похищения и пытки людей; генпрокуратура Северной Кореи; Агентство национальной безопасности Эритреи.