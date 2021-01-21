Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США

Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, на уровне посольств переговоры с компаниями прошли еще летом 2020 года.

"Начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson… Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие - по цене, надежности вакцин", - заявил дипломат.

Он отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "работа продолжается на профессиональном уровне" между представителям украинского Минздрава и американскими компаниями.

Напомним, Украина также вышла на финальную стадию в переговорах с разработчиком вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.