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Импичмент Трампа: стало известно, когда могут запустить процедуру

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 11 января 2021 15:35
Импичмент Трампа: стало известно, когда могут запустить процедуру Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Палата представителей США проголосует вопрос об импичменте президента Дональда Трампа 13 января. Скорее всего, нижняя палата Конгресса одобрит запуск процедуры.

Об этом заявил глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн (Демократическая партия), передает Reuters.

"Важно, чтобы мы действовали, и важно, чтобы мы действовали очень серьезно и обдуманно… Мы ожидаем (голосование, - ред.) в среду. И я надеюсь, что оно пройдет", - отметил конгрессмен.

В то же время он не исключает, что республиканцы будут возражать против принятия резолюции, которая требует от вице-президента Майка Пенса применения 25-й поправки к Конституции для смещения Трампа. В таком случае, комитет будет вынужден повторно вынести статьи импичмента на голосование через 24 часа.

"То, что сделал этот президент, бессовестно, и его нужно привлечь к ответственности", - добавил Макговерн.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены призовут Пенса отстранить Трампа от власти.

Также стало известно, что Трамп передумал баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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