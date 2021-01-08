Импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе, - CNN

Импичмент действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могут объявить уже в середине следующей недели. Ранее в Конгрессе заявили о начале процедуры объявления импичмента Трампу.

Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в Twitter.

"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу к середине следующей недели, если его не снимут (с повестки, - ред.) вице-президент и Кабинет министров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, ряд представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате США высказались за применение 25-й поправки к Конституции. Она предусматривает признание действующего президента неспособным находиться в должности и его полномочия временно переходят к вице-президенту, которым является Майк Пенс.

Спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Нэнси Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.