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Импичмент Трампа: когда обвинения передадут в Сенат

Новина українською → Вашингтон, Четверг 21 января 2021 22:24
Импичмент Трампа: когда обвинения передадут в Сенат Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com/usembghana)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Ожидается, что статьи с обвинениями Трампа передадут в Сенат уже завтра.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что Пелоси может отправить статьи импичмента 45-го президента США в Сенат уже в пятницу, 22 января. Но официальных подтверждений этого пока нет.

Отметим, что рассматривать вопрос импичмента Трампа будут уже после завершения его президентского срока, поскольку вчера состоялась инаугурация Джо Байдена. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне и вторжении протестующих в Капитолий.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Очередной импичмент Трампа был поддержан Палатой представителей 13 января.

Добавим, в Белом доме заявили, что новый президент США Байден позволит Сенату самостоятельно решить судьбу импичмента Трампа.

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