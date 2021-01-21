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Байден предоставит Сенату самому решать вопрос импичмента Трампа

Новина українською → Вашингтон, Четверг 21 января 2021 03:24
Байден предоставит Сенату самому решать вопрос импичмента Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден предоставит Сенату США самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Трампа - Белый дом. Президент США собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.

Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что, по мнению Байдена, первостепенным является вопрос утверждения материальной помощи в период пандемии и налаживание диалога демократов и республиканцев по этой теме.

"Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач - он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей", - добавила Псаки.

Напомним, Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

РБК-Украина писало, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался экстренно созвать сенаторов для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа. До 19 января Сенат находится на каникулах.

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