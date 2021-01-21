Імпічмент Трампа: коли звинувачення передадуть в Сенат

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі проконсультувалася з сенаторами-демократами шодо готовності Сенату розпочати розглядати питання імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Очікується, що статті зі звинуваченнями Трампа передадуть в Сенат вже завтра.

Про це повідомило агентство Reuters.

Джерело агентства, знайоме з ситуацією, розповіло, що Пелосі може надіслати статті імпічменту 45-го президента США в Сенат вже у п'ятницю, 22 січня. Але офіційних підтверджень цього поки що немає.

Зазначимо, що розглядати питання імпічменту Трампа будуть вже після завершення його президентського терміну, оскільки вчора відбулася інавгурація Джо Байдена. Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні та вторгнення протестувальників в Капітолій.

Нагадаємо, Трамп став першим президентом США, якому Палата представників двічі за термін оголошувала імпічмент. Черговий імпічмент Трампа був підтриманий Палатою представників 13 січня.

Додамо, у Білому домі заявили, що новий президент США Байден дозволить Сенату самостійно вирішити долю імпічменту Трампа.