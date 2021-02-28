Глава Евросовета отправляется в турне по странам Восточного партнерства

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье, 28 февраля, отправляется в турне. В его рамках он посетит Украину, Грузию и Молдову.

В рамках визита в Украину запланированы встреча с президентом Владимиром Зеленским и поездка на Донбасс, сообщили в Евросовете .

28 февраля Мишель посетит Кишинев и встретится с президентом Молдовы Майей Санду, на следующий день запланирован визит в Тбилиси и переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В Украине президент Евросовета планирует провести два дня. Во вторник, 2 марта, Мишель отправится в Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

3 марта Шарль Мишель проведет в Киеве, где запланированы встреча с представителями антикоррупционных институций и посещение центра вакцинации. Заключительной частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским.