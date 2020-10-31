ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции вблизи церкви стреляли в священника

Новина українською → Лион, Суббота 31 октября 2020 19:12
Во Франции вблизи церкви стреляли в священника Фото: полиция Франции (facebook com PoliceNationale)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во французском Лионе сегодня вечером неизвестный стрелял в православного священника. Инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.

Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Вокруг места нападения установили охранный периметр.

Напомним, в последние дни Францию охватила волна нападений и терактов на религиозной почве. Ситуация обострилась из-за высказывания президента Эммануэля Макрона об исламе после убийства французского учителя.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви. В результате нападения два человека погибли и один получил серьезные ранения.

Кроме того, в тот же день во французском Авиньоне мужчина напал с ножом на полицейских, его застрелили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция нападение священник Стрельба
NEWS
Увольнение судей КСУ соответствует ценностям Конституции, - Вениславский
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Увольнение судей КСУ соответствует ценностям Конституции, - Вениславский
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США