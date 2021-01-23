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Файеры и первые пострадавшие: митингующие в Москве идут на Красную площадь

Автор: Дмитрий Левицкий

В Москве сегодня также проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Уже есть первые пострадавшие со стороны митингующих, а в силовиков полетели файеры и снежки.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Сейчас протестующие движутся колонной на Красную площадь, где расположен Кремль, который является администрацией президента России Владимира Путина.

На Тверской, кто-то из участников протеста на пути к Красной площади бросил в сторону силовиков файер, а другие протестующие бросают в правоохранителей снежки и другие предметы. В ответ силовики пытаются оттеснить протестующих с Тверской.

Фото: файер, который протестующие бросили в силовиков (t.me/bbbreaking)

Есть информация о первых пострадавших в столкновениях с силовиками в Москве. Журналисты сообщают, что из колонны протестующих вывели несколько человек с различными травмами. Точное количество пострадавших - неизвестно.

Напомним, сегодня в городах России начались акции протеста с требованием освобождения арестованного оппозиционера Навального. Оппозиционера отправили в СИЗО после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают российские спецслужбы.

Кроме того, как сообщили журналисты Bloomberg, Навальному в России грозит до 10 лет лишения свободы. В его отношении российские власти сейчас расследует сразу несколько дел.

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