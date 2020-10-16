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Европа может начать вакцинацию от коронавируса весной-летом 2021 года

Автор: Анастасия Рокитна

Вакцинация против коронавируса может начатся в Европе весной-летом 2021 года. Для серьезного сокращения масштабов пандемии потребуется примерно год.

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Об этом исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гвидо Рази заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

По его словам, минимум год важно продолжать носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

"Есть надежда, что первые дозы вакцины для людей, принадлежащих к группе риска, могут поступить весной 2021 года, дав начало серьезной вакцинации. На мой взгляд, наличие доз вакцины будет очень быстро увеличиваться после одобрения ее применения", - сказал Рази.

В Европе скорее всего будут созданы несколько различных вакцин против коронавируса и уже в начале следующего года может появиться три экземпляра, которые пройдут одобрение ЕМА.

Напомним, на следующей неделе области Украины получат препарат для лечения COVID-19.

Отметим, в украинском Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19.

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