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Еврокомиссия: реформы в Украине тормозит коррупция, несмотря на заметный прогресс

Автор: Артур Родивилов

Повсеместная коррупция "продолжает тормозить процесс реформ в Украине". В ЕС считают, что в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы"

Такое мнение высказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пленарного обсуждения в Европарламенте доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

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По словам Домбровскиса, Киев в последнее время достиг заметного прогресса в преобразованиях, тем не менее борьба с коррупцией продолжает оставаться "ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС".

Ключевые украинские институты должны опираться на сильное и независимое руководство, а также на возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, уверены в Брюсселе.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что, по его мнению, в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы".

Ранее в тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг увязал с проведением реформ возможное членство Украины в НАТО. В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны "активно модернизируют" сектор безопасности и обороны.

Напомним, ранее президенты Совета Европы и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Также сообщалось, что в письме к президенту Владимиру Зеленского лидеры Совета Европы и Еврокомиссии пообещали, что ЕС поможет Украине с доступом к вакцинам от коронавируса. ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцинам от COVID-19.

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