ЕС анонсировал всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации

Президенты Совета Европы и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен - анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Пересмотр соглашения начнется уже в 2021 году.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

О планах по пересмотру Соглашения об ассоциации лидеры ЕС известили украинского президента Владимира Зеленского в письме по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года.

В то же время руководители Совета Европы и Еврокомиссии рассчитывают на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", - рассказали в ОП.

Напомним, в письме к Зеленского лидеры Совета Европы и Еврокомиссии пообещали, что ЕС поможет Украине с доступом к вакцинам от коронавируса. ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцинам от COVID-19.