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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: даты нет, но она становится ближе к членству

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 февраля 2021 18:34
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: даты нет, но она становится ближе к членству Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем высказался относительно членства Украины в НАТО. По его словам, сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Шмыгаля и Столтенберга в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Альянса.

"Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство - продолжение демократических реформ", - подчеркнул генсек НАТО.

Со своей стороны Шмыгаль заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Он подчеркнул, что Украина выполняет "домашнее задание" по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил.

Напомним, недавно в Минобороны анонсировали внедрение реформы в ВСУ, которая должна приблизить Украину к членству в НАТО.

Кроме того, в Минобороны ожидают, что Украина получит План действий по членству в НАТО во время саммита Альянса в 2021 году.

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