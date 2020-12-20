Новая мутация коронавируса: страны закрывают сообщение с Британией

Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией. Причиной тому появляние мутировавшего типа коронавируса, который быстрее распространяется.

Об этом сообщает France 24 и Euronews.

Бельгия объявила о закрытии авиа- и железнодорожного сообщения с Великобританией с полночи воскресенья, 20 декабря. Ограничения введены на сутки, но вполне вероятно будут продлены.

В Нидерландах объявили о приостановке авиасообщения с Британией до 1 января. Кроме этого, в стране уже были обнаружены случаи заражения тем же мутировавшим типом вируса, что и в Британии, еще в начале декабря.

Эти же меры ввели с сегодня в Италии и Австрии, но власти не указали сроки возможного завершения действия ограничений.

В Германии и Франции рассматривают вариант прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с Великобританией. Во обоих случаях вероятность введения этих мер высока.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения мутированым коронавирусом были зафиксированы в Дании и Австралии.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.