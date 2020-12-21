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ЕС одобрил вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса

EMA.

Вакцину от коронавируса необходимым стандартам качества

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", - отметили в EMA.

Напомним, накануне ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.

Как писало РБК-Украина, вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала свою эффективность в 95% случаев.

Добавим, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрила Великобритания. Вакцинация британского населения началась 8 декабря.

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