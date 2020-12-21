ЕС одобрил вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса
EMA.
Вакцину от коронавируса необходимым стандартам качества
"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", - отметили в EMA.
Напомним, накануне ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.
Как писало РБК-Украина, вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала свою эффективность в 95% случаев.
Добавим, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрила Великобритания. Вакцинация британского населения началась 8 декабря.