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ЄС схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech

Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу

EMA.

Вакцину від коронавірусу необхідним стандартам якості

"Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати та аналізувати дані про безпеку та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які щеплюватимуться в ЄС", - зазначили в EMA.

Нагадаємо, напередодні ЄС узгодив вартість вакцини від коронавірусу . Одна доза вакцини буде коштувати 15,5 євро.

Як писало РБК-Україна, вакцина від коронавірусу компаній

Додамо, першою у світі вакцину від коронавірусу

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