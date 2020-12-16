В ЕС обещают разрешить продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса будет выдано через двое суток после одобрения. Обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.
Об этом пишет издание El Pais.
По словам Схінаса, что это "станет рождественским подарком" для всех европейцев.
"Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня", - заявил Схинас на заседании Европарламента.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.
Добавим, Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале 2021 года.