В ЕС началась массовая вакцинация от коронавируса

Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом ранее в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Препарат одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В субботу вакцинацию первой в ЕС начала Венгрия. Также прививать начали и в Германии, где дозы препарата Pfizer получили жители и работники дома престарелых. Также Словакия в субботу, 26 декабря, начала вакцинацию от коронавируса. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В EMA ранее объявили, что провели всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Европейский регулятор одобрил препарат спустя несколько недель после того, как в США начали массовую вакцинацию.

На этой неделе по странам ЕС начали развозить первые партии вакцины от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

Как сообщалось, что в мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 29 миллионов в США и Индии. В тройке также Бразилия.

Также в субботу стало известно о первых случаях нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутация коронавируса подтвердилась у четырех человек.