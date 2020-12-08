Додон предложил Санду обсудить роспуск парламента Молдовы

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пригласил партию "Действие и солидарность", лидером которой является избранный президент Майя Санду, обсудить досрочные выборы в стране. В то же время он отверг требование оппозиции отправить в отставку правительство Молдовы.

Об этом Додон заявил в интервью'ю молдавскому телеканалу N4.

По словам действующего президента, решение о проведении досрочных парламентских выборов должно приниматься в ходе переговоров между крупнейшими партиями, которые имеют шанс попасть в новый парламент.

"Нужно согласовать дату досрочных выборов и совместные действия относительно этого", - добавил он.

Додон отметил, что Партия социалистов, которую он формально возглавляет, вместе с "Действием и солидарность" могут заблокировать работу парламента, после чего Санду может подписать указ о его роспуске. Он также заверил, что будет делать все для того, чтобы досрочные выборы парламента прошли осенью 2021 года.

Напомним, в воскресенье сторонники Санду требовали роспуска парламента Молдовы после скандальных решений относительно полномочий президента и статуса русского языка. На выходных в Кишиневе состоялась акция протеста.

После этого Санду потребовала отставки премьер-министра Молдовы и его правительства, что позволило бы провести досрочные парламентские выборы. Партия Санду уже начала подготовку вотума недоверия правительству.