ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санду требует отставки правительства Молдовы, готовят вотум недоверия

Новина українською → Кишинев, Вторник 08 декабря 2020 16:26
Санду требует отставки правительства Молдовы, готовят вотум недоверия Фото: Майя Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала отставки действующего главы правительства страны Иона Кику. Если премьер не подаст в отставку в ближайшие дни, то партия "Действие и солидарность" выдвинет вотум недоверия правительству.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала PRO TV Chșinău, передает Newsmaker.

Санду также добавила, что парламент Молдовы также нужно распустить.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение", - сказала она.

Напомним, в воскресенье в Кишиневе состоялась акция протеста сторонников Санду. Митингующие требовали роспуска парламента страны после скандальных решений относительно полномочий президента и статуса русского языка.

Также РБК-Украина писало, что Россия может использовать газовые долги Молдовы для давления на Санду в вопросе урегулирования ситуации в Приднестровье. Санду требует от России вывода ее войск из региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Молдова правительство Майя Санду
NEWS
Стрельба на границе с РФ: Украина инициировала новую встречу, Москва игнорирует
Марианна Присяжнюк, Лера Полищук Стрельба на границе с РФ: Украина инициировала новую встречу, Москва игнорирует
DAILY
Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ