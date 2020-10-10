По делу о беспорядках в Бишкеке задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Правоохранители задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он является фигурантом в деле об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Об этом информирует пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны.

Ведомство также указывает, что были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, которые, по данным СМИ, являлись личными телохранителями президента.



Все трое задержаны в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. В операции также участвовало Министерство внутренних дел Киргизии.

Напомним, 9 октября в ходе столкновений в Бишкеке обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

Как писало РБК-Украина, ранее в центре Бишкека начались столкновения протестующих, были слышны выстрелы. По данным местных СМИ, пострадали несколько человек.

В пятницу в связи с беспорядками президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения.