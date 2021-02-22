Британия попросит ООН отреагировать на нарушения прав человека в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством.
Выдержки из текста опубликовал Bloomberg.
По информации агентства, Рааб укажет на позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и предупредит, что Россия не выполняет своих международных обязательств.
Кроме того, Рааб заявит о систематическом нарушении прав человека еще в трех странах. Он скажет о кризисе прав человека в Беларуси после жестокого подавления протестующих, не согласных с итогами президентских выборов, а также потребует предоставить верховному комиссару ООН по правам человека немедленный и беспрепятственный доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая из-за нарушения прав уйгуров, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин.
Помимо этого, министр осветит нарушения в Мьянме и призовет военных в этой стране отойти в сторону и освободить гражданских лидеров.
Великобритания наряду с рядом других стран потребовала освободить Навального.
"Порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества", - заявил Рааб, комментируя решение суда в отношении оппозиционера.
Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза сегодня обсудят отказ России выполнять решение ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.
Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.