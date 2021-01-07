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Беспорядки в Вашингтоне: задержали 13 протестующих

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 00:44
Беспорядки в Вашингтоне: задержали 13 протестующих Фото: силовик (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.

Об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.

Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.

"По словам начальника столичного департамента полиции Роберта Конти, несколько офицеров проходят лечение от ран, а власти конфисковали несколько видов оружия, поскольку беспорядки развернулись за пределами Капитолия США. На данный момент в центре округа Колумбия было произведено более 13 арестов", - написала она.

Напомним, 6 января протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа перешли к радикальным действиям, несмотря на его призывы к мирному протесту.

Позже в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета выявили взрывные устройства. Саперы их подорвали.

Кроме того, американских законодателей эвакуируют на военную базу. Этому предшествовал прорыв сторонников действующего президента Дональда Трампа в здание Конгресса, который должен официально утвердить победу Джо Байдена на выборах в США. В результате инцидента есть пострадавшие.

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