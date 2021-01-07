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Руководство Конгресса США на фоне протестов перемещают на военную базу

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 00:09
Руководство Конгресса США на фоне протестов перемещают на военную базу Фото: беспорядки в Капитолии США (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Руководство американского Конгресса эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, в столице США, где проходит масштабная акция протеста. Их перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.

Об этом телеканалу CNN рассказал представитель федеральных органов.

По его словам, эвакуация руководства Конгресса еще продолжается.

Эвакуации руководства американского Конгресса предшествовал прорыв сторонников действующего президента Трампа в здание Капитолия. Сегодня в Капитолии заседали обе палаты Конгресса, чтобы утвердили результаты выборов президента США. Однако из-за беспорядков заседание прервали.

Напомним, протестующие прорвались в Капитолий, поэтому конгрессменов и сенаторов пришлось вывести из здания. Внутри Капитолия также произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

Как писало РБК-Украина, Трамп из-за беспорядков поручил ввести Нацгвардию в Вашингтон, а также записал видеообращение к своим сторонникам, в котором призвал протестующих идти домой.

Кроме того, американский телеканал CNN рассказал о намерениях протестующих блокировать работу Конгресса США всю ночь, чтобы сорвать утверждение результатов выборов президента.

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