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Заворушення у Вашингтоні: затримали 13 протестувальників

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 00:44
Заворушення у Вашингтоні: затримали 13 протестувальників Фото: силовик (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Вашингтоні правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія було скоєно понад 13 арештів.

Про це повідомила кореспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter з посиланням на начальника столичного департаменту поліції Роберта Конті.

Також правоохоронці конфіскували у кілька людей зброю.

"За словами начальника столичного департаменту поліції Роберта Конті, кілька офіцерів проходять лікування від ран, а влада конфіскувала кілька видів зброї, оскільки заворушення розгорнулися за межами Капітолію США. На цей час у центрі округу Колумбія було вироблено понад 13 арештів", - написала вона.

Нагадаємо, 6 січня протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів, який повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа перейшли до радикальних дій, попри його заклики до мирного протесту.

Пізніше в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої. Сапери їх підірвали.

Крім того, американських законодавців евакуюють на військову базу. Цьому передував прорив прихильників чинного президента Дональда Трампа у будівлю Конгресу, який має офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах в США. В результаті інциденту є постраждалі.

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