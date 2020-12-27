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В Беларуси заявили о попытках Польши завербовать местных дипломата и военного

Автор: Роман Тверденко

Польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.

Об этом было рассказано в сюжете беларусского телевидения.

Утверждается, что поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.

Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и "попытались замять скандал".

В пятницу белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Александра Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси. Эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины.

Напомним, недавно в Комитете госбезопасности Белоруссии заявили о подготовке к "горячей войне" в стране. В КГБ подчеркнули, что страна оказалась на "разломе" в геополитической борьбе.

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