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Лукашенко заявил о задержании "террористов": "везли тонны оружия через Украину"

Новина українською → Минск, Пятница 25 декабря 2020 16:01
Лукашенко заявил о задержании "террористов": "везли тонны оружия через Украину" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов. Он рассказал, что эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины.

Об этом сообщает провластный белорусское издание "Белта".

Как рассказал Лукашенко, белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал Лукашенко.

Отметим, Николай Автухович является известной личностью в Беларуси. В начале 2000-х годов он баллотировался в белорусский парламент. Социологи тогда даже прогнозировали его победу.

Потом его обвинили в неуплате налогов, а позже в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и главу Гродненского облисполкома. В тюрьме он отсидел более 5 лет, а выйдя на свободу в 2014 году ушел в подполье.

Напомним, недавно в Комитете госбезопасности Белоруссии заявили о подготовке к "горячей войне" в стране. В КГБ подчеркнули, что страна оказалась на "разломе" в геополитической борьбе.

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