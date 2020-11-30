У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. В течение нескольких недель ему придется ходить в специальном ботинке.

Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов.

"Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей", - сказал О'Коннор.

Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Дэлавер около 16 часов по местному времени. Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", написал Трамп в Twitter.

Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.

Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально итоги еще не объявлены, однако американские СМИ сообщают о победе Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения и оспаривает его в судах ряда штатов. В то же время он уже распорядился начать процедуру передачи власти.