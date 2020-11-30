ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения

Новина українською → Делавэр, Понедельник 30 ноября 2020 04:29
У Байдена диагностировали две трещины в костях ноги после падения Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги, показала трещины в костях. В течение нескольких недель ему придется ходить в специальном ботинке.

Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов.

"Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей", - сказал О'Коннор.

Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Дэлавер около 16 часов по местному времени. Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", написал Трамп в Twitter.

Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.

Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально итоги еще не объявлены, однако американские СМИ сообщают о победе Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения и оспаривает его в судах ряда штатов. В то же время он уже распорядился начать процедуру передачи власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Выборы в США
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США