У Байдена діагностували дві тріщини в кістках ноги після падіння

Комп'ютерна томографія, яку Джо Байден зробив після розтягнення ноги, показала тріщини в кістках. Протягом декількох тижнів йому доведеться ходити в спеціальному черевику.

Про це повідомив її лікар Кевін О'Коннор, передає The Hill.

Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри з собакою. У заяві офісу демократа йдеться, що інцидент стався в суботу.

За словами лікаря, спочатку рентгенівський знімок не показав переломів.

"Наступна комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток", - сказав О'Коннор.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда у місті Ньюарк штату Делавер близько 16 години за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, проте їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить в будинок.

Чинний президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену - "Одужуй швидше!", написав Трамп в Twitter.

Байден і його дружина Джилл - господарі двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла у 2018 році в притулку Delaware Humane Association.

Таке рішення політик прийняв після того, як його дочка Ешлі відправила допис організації в Facebook, в якому говорилося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.

Вибори президента США відбулися 3 листопада. Офіційно підсумки ще не оголошені, однак американські ЗМІ повідомляють про перемогу Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп не визнає своєї поразки і оскаржує його в судах деяких штатів. Водночас він вже розпорядився почати процедуру передачі влади.