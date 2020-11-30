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Байден травмировал ногу во время игры с собакой

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 30 ноября 2020 01:09
Байден травмировал ногу во время игры с собакой Фото: Джо Байден (Fox news)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент США Джо Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса Байдена говорится, что инцидент произошел в субботу.

Об этом сообщает Fox News.

Из соображений безопасности 78-летний демократ будет осмотрен врачом в воскресенье вечером.

Кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Дэлавер около 16 часов по местному времени. Кортеж сопровождали журналисты, однако им не разрешили покидать микроавтобус и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.

Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.

Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования.

Трамп уже распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде начать процедуру передачи власти Джо Байдену.

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