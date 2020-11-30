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Байден травмував ногу під час гри з собакою

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 30 листопада 2020 01:09
Байден травмував ногу під час гри з собакою Фото: Джо Байден (Fox news)
Автор: Артур Родивилов

Обраний президент США Джо Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри з собакою. В заяві офісу Байдена йдеться, що інцидент стався в суботу.

Про це повідомляє Fox News.

З міркувань безпеки 78-річний демократ буде оглянутий лікарем в неділю ввечері.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда у місті Ньюарк штату Делавер близько 16 години за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, проте їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить в будинок.

Байден і його дружина Джилл - господарі двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла у 2018 році в притулку Delaware Humane Association.

Таке рішення політик прийняв після того, як його дочка Ешлі відправила допис організації в Facebook, в якому говорилося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування.

Трамп вже розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді почати процедуру передачі влади Джо Байдену.

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