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Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия

Новина українською → Джорджия, Пятница 06 ноября 2020 11:50
Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Промежуточные результаты выборов президента США показывают, что кандидат от демократов Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента Дональда Трампа почти на тысячу голосов.

Об этом сообщает Fox News.

По последним данным, Байден набирает 49,39%, Трамп - 49,37%. Кандидат от Демократической партии по состоянию на сейчас оторвался на 917 голосов.

Отметим, Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить победителя выборов президента США. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что с "легкостью выигрывает выборы, если учитывать легально поданные голоса". Он также подчеркнул, что исход голосования должен будет решить Верховый суд.

Заявление Трампа уже вызвало критику среди его сторонников в рядах Республиканской партии. В частности, несколько республиканцев отметили, что позиция главы Белого дома вредит США. Слова о мошенничестве раскритиковали конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган, конгрессмен из Мичигана Пол Митчелл и сенатор от Пенсильвании Пэт Туми.

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