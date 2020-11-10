Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху

Кремль обнародовал тест совместного заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление было согласовано в ночь на 10 ноября.

Соответствующий текст размещен на сайте Кремля.

В своем заявлении лидеры России, Азербайджана и Армении заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях; Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года; Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники; Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения; В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня; Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Город Шушу остается под контролем миротворческого контингента РФ. В ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору; Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев; Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших; Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян, Алиев и Путин подписали соглашение о перемирии в Карабахе.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.